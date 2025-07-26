МВД: Дом под Екатеринбургом, где в пожаре погибли трое детей, купили пять дней назад

Tекст: Мария Иванова

Дачный дом в садовом товариществе «Рассвет-1» под Екатеринбургом, где при пожаре ночью погибли четыре человека, был куплен только 19 июля, передает РИА «Новости».

Руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых отметил: «Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретен всего несколько дней назад. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям».

По информации МВД, жертвами стали трехмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки дома, а также 17-летний юноша из Екатеринбурга и жительница деревни Малобрусянское. Хозяйка дома и шестилетний сын ее подруги госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из детей диагностированы ожоги 60% поверхности тела, женщина получила множественные переломы ребер и, возможно, позвоночника, еще двое детей находятся на амбулаторном лечении.

Пожар произошел после вечеринки, на которой не употребляли алкоголь. Компания помылась в бане, расположенной на первом этаже дома, и легла спать. Здание представляло собой двухэтажный деревянный дом.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В числе вероятных причин пожара называется неисправность электропроводки, а в доме не было пожарного извещателя.

По данным минздрава, всего при пожаре пострадали восемь человек, четверо из них погибли на месте. Пожар удалось ликвидировать на площади 48 кв. метров, сообщили в региональном МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Горный Щит под Екатеринбургом произошел пожар в садовом товариществе, в результате погиб один взрослый и трое детей.