Автопроизводители поддержали акцию #МыВместе

Взаимопомощь, работа волонтеров и врачей играют важнейшую роль в спасении жизней, поэтому «КИА Моторс Россия и СНГ» выделяет деньги и свой основной актив – автомобили – в помощь в борьбе с вирусом.

«Ситуация, которая сложилась сегодня в России и во всем мире из-за пандемии COVID-19, совершенно не укладывается в привычное течение жизни, и для многих справиться с текущими условиями оказывается нелегко. Именно поэтому взаимопомощь, работа волонтеров и врачей играют важнейшую роль в спасении жизней. Их самоотверженный труд требует поддержки, поэтому компания «КИА Моторс Россия и СНГ» внесла свою посильную помощь в поддержание и развитие акции #МыВместе. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эту пандемию и ее последствия», – заявили в пресс-службе «Киа Моторс Россия и СНГ».

Волонтерская работа связана в первую очередь с перемещениями и приобретением продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. «Поэтому мы перечислили в фонд акции 5 миллионов рублей на эти нужды. Как автомобильная компания, наш основной актив – это транспорт, и сейчас у нас есть возможность передать его для наиболее эффективного использования», – говорит представитель компании.

По его словам, на самом деле социальная ответственность бизнеса – это не ситуативная реакция, многие представители бизнеса оказывают поддержку различным благотворительным фондам и участвуют в социальных проектах и в «обычное» время.

За минувшие сутки в России зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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