В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса

За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в Москве зарегистрировали 434 новых случая коронавируса, в Московской области – 49 случаев, сообщает штаб в Telegram.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 15 случаев заболевания, в Брянской области – 12, в Ивановской области – 10, в Рязанской области – шесть, в Ленинградской области – шесть, в Костромской области – пять, в Республике Бурятия – четыре, в Орловской области – три, в Республике Коми – три, в Чеченской Республике – три, в Кировской области – три, в Алтайском крае – три, в Амурской области – три.

По два случая в Воронежской, Тульской, Ярославской областях и Республике Адыгея.

По одному случаю в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, а также в Северной Осетии, Мордовии и Удмуртской Республике.

Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 тыс. 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД