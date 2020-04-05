Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Орехово-Зуево

В подмосковном Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа в жилом доме, завершены аварийно-спасательные работы, сообщает МЧС.

Работы завершены в 00.20 мск, передает ТАСС.

Жертвами взрыва стали три человека. Шесть человек пострадали.

Обследовать дом начнет диагностический комплекс «Струна». Требуется установить, в каком состоянии находятся несущие конструкции.

Напомним, в пресс-службе МЧС сообщали, что «четверо госпитализированы, двое амбулаторно».