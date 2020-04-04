Названа предварительная причина взрыва в доме в Орехово-Зуево

Неисправность газовой колонки стала предварительной причиной взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «предварительной причиной взрыва в жилом доме стала неисправная газовая колонка в одной из квартир», передает ТАСС.

Пресс-служба МЧС сообщила, что взрыв произошел в квартире «на третьем этаже пятиэтажного (...) дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этаж», передает РИА «Новости».

Информация по пострадавшим уточняется. В доме 80 квартир, 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек – по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями.

К ликвидации последствий происшествия привлекается 56 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и восемь единиц техники.

В готовность приведены АМГ ЦСООР «Лидер», Центроспас, Ногинского СЦ и ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом доме в Орехово-Зуево. До этого взрыв газа в доме произошел в Магнитогорске, погибли три человека.