Задержан принесший газовый баллон во взорвавшийся дом в Магнитогорске мужчина

Правоохранительные органы задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли двое человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Баллон, [который взорвался], его привез родственник, занимающийся, по нашей информации, ремонтом, несколько дней назад он принес этот баллон. Далее в этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие. Возбуждено уголовное дело Следственным комитетом, этот человек, [принесший баллон], задержан», – передает ТАСС слова Текслера.

Губернатор добавил, что специалисты не обнаружили в сгоревших квартирах взрывчатых веществ.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что семнадцать человек обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Магнитогорске.

«Всего в период происшествия 17 человек обратились за медицинской помощью. Из шести доставленных в больницы на данный момент только двое остаются под присмотром врачей, остальных выписали. Одиннадцати пациентам оказана оперативная медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались», – говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, под наблюдением остаются ребенок - он в реанимации в тяжелом состоянии, а также мужчина в состоянии легкой степени тяжести.

«Всю ночь с ребенком работали бригады врачей из Челябинска. Вертолет [санавиации] готов в любой момент доставить его в областной центр», – добавили в пресс-службе.

Как сообщила журналистам первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, ребенок находится в тяжелом состоянии, его доставка в другую больницу невозможна.

«Ребенок нетранспортабельный. Все, что возможно, врачами делается», – сказала она.

По словам Текслера, васти выплатят семьям двух погибших в пятиэтажном доме в Магнитогорске по 1 млн рублей.

«Пострадавшим будет оказана вся помощь, в том числе и финансовая. Решение в связи с гибелью [людей] принято. Речь идет о выплате на одного человека по одному миллиону рублей», – сказал он.

По его словам, получившие травмы получат по 400 тыс. рублей. Жители дома, полностью потерявшие имущество, получат по 100 тыс. рублей, а частично потерявшие имущество – по 50 тыс. рублей.

По данным регионального Минздрава, под наблюдением остается ребенок - он в реанимации в тяжелом состоянии, а также мужчина в состоянии легкой степени тяжести.

«Всю ночь с ребенком работали бригады врачей из Челябинска. Вертолет [санавиации] готов в любой момент доставить его в областной центр», – добавили в пресс-службе.

Ранее глава города Сергей Бердников сообщал, что в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Магнитогорске погибли три человека.

Сообщалось, что в доме взорвалась газовоздушная смесь с последующим горением, на данный момент пожар локализован. В ГУ МЧС Челябинской области сообщали, что взрыв в доме в Магнитогорске произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.