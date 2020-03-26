В жилом доме в Магнитогорске взорвался газ, есть жертвы

В жилом доме Магнитогорска взорвалась газовоздушная смесь, сообщили в экстренных службах.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске», – сообщили в экстренных службах, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что в результате взрыва загорелись четыре квартиры на трех этажах в доме.

В экстренных службах добавили, что в результате ЧП погибли два человека, эвакуирован 31 жилец. Тело одного из погибших обнаружили на месте взрыва газа. Пожар локализован.

В МЧС сообщили, что в результате взрыва несущие конструкции дома не повредились.

«При пожаре в доме обнаружено двое погибших. Разрушений несущих конструкций дома предварительно нет. На месте пожарными службами проводится тушение по 3 рангу сложности. Дальнейшая информация уточняется», – добавили в ведомстве.

Издание 74.ru сообщило, что полиция оцепила место происшествия почти сразу после взрыва. Само происшествие произошло в шестом подъезде дома на Доменщиков, 19.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение дома из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.