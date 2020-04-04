Взрыв произошел в жилом доме в Орехово-Зуево

В подмосковном городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа в жилом доме, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «взрыв произошел в пятиэтажном доме», после чего часть конструкций обрушилась, передает ТАСС.

Данных о пострадавших пока нет. В то же время источник сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва «один подъезд рухнул», пожара не последовало.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял инцидент под личный контроль, на место направлен начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, говорится в Telegram-канале «Воробьев LIVE».

Также мунинципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

В МЧС уточнили, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

Местное интернет-сообщество Tvoeorehovozuevo в Instagram опубликовал фото с места ЧП.

Ранее взрыв газа в доме произошел в Магнитогорске. Погибли три человека.