В России запланировали выпустить несколько тысяч аппаратов ИВЛ

В ближайшие три месяца в России планируется выпустить 6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«В апреле будет произведено и поставлено около 500 аппаратов ИВЛ, в мае месяце уже выделена цифра 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ. В июне месяце мы планируем выйти на 3 тыс. аппаратов ИВЛ с точки зрения объемов производства», – рассказал Цыб, передает ТАСС.

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