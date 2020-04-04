Правительство рекомендовало не возбуждать дела о банкротстве до 1 мая

Премьер Михаил Мишустин порекомендовал отложить возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Глава правительства в своем поручении рекомендовал главам регионов и Центробанку отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед бюджетами или органов исполнительной власти субъектов России, а также кредитных организаций. Текст поручений опубликован на сайте правительства.

Такое же поручение направлено в ФНС. Отдельно упоминается обязательная отсрочка тем организациям, которые работают в сфере туризма и авиаперевозок.

В пятницу министр экономического развития Максим Решетников заявил о необходимости принять все меры, чтобы предприниматели в сложившейся ситуации тратили свои усилия исключительно на бизнес, а все их взаимодействия с административными органами были минимизированы.

Напомним, принимаемые российским правительством антикризисные действия направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях. Решетников объявил о программе кредитования под ноль на цели заработной платы, если предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплаты сотрудникам.