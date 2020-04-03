В МЭР рассказали о программе кредитования под 0% для заработной платы

В рамках предпринимаемых правительством антикризисных мер запущена программа кредитования под ноль на цели заработной платы, если предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплаты сотрудникам, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Если предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплату заработной платы, запущена программа кредитования под ноль на цели заработной платы. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях могут обратиться и получить кредит в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев, и проценты по этому кредиту будут покрыты из федерального бюджета», – пояснил Решетников, чьи слова приводятся на сайте правительства России.

«А после шести месяцев этот кредит будет оформлен под 4%, под ставку, по сути, финансирования банков, – это льготная ставка, которую Банк России предоставляет на эти цели коммерческим банкам. Общий объем этой программы – 150 млрд рублей. Она рассчитана на охват полутора миллионов занятых», – уточнил глава ведомства.

В МЭР уточнили, что общая оценка стоимости предлагаемого пакета мер – 1,3 трлн рублей. «Из них более 600 млрд рублей, что называется, – живыми деньгами, 500 млрд рублей – это гарантии, еще достаточно видимый объем – это реструктуризация кредитов регионам». – пояснил Решетников.

Ранее сообщалось, что принимаемые российским правительством антикризисные действия направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях.

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