Все члены ЦИК присоединились к проекту #МЫВМЕСТЕ

Члены ЦИК решили принять участие в благотворительном проекте #МЫВМЕСТЕ по призыву главы комиссии Эллы Памфиловой, которая отметила, что сейчас важно помогать тем, кто в этом нуждается.

«Сейчас очень важно помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», – обратилась Памфилова на одном из заседаний комиссии к своим коллегам в регионах, сообщив, что все члены ЦИК решили принять участие в благотворительном проекте #МЫВМЕСТЕ, сообщается на сайте ЦИК.

К федеральной ЦИК добровольно присоединились руководители управлений аппарата ЦИК России и избирательные комиссии всех субъектов Российской Федерации.

«На сегодняшний день общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями по всей России, составляет более 7,5 млн рублей. Из них сумма благотворительного вклада 15 членов Центризбиркома составила 1,75 млн рублей», – сообщается на сайте.

Указывается, что эти средства направлены на адресную помощь, которую оказывают волонтеры, и в первую очередь волонтеры-медики, всем остро нуждающимся, попавшим в сложные обстоятельства из-за распространения коронавируса.

«Огромное сердечное спасибо всем моим дорогим коллегам, всем тем, кто откликнулся и поддержал нашу инициативу. Низкий Вам поклон! Пусть это будет нашим скромным вкладом в объединение россиян вокруг добрых дел. Милосердие, благородство, неравнодушие, отзывчивость и взаимопомощь всегда ярко проявлялись у нашего народа в трудные времена. И сейчас самое главное для всех нас – внимательное, бережное отношение друг к другу, несмотря на все различия, которые между нами есть. Мы – единый народ, и очень хочется, чтобы и сейчас мы достойно, ответственно, с уважением, вниманием и добротой друг к другу вышли из этой сложной ситуации», – отметила Элла Памфилова.

Средства направляются также в различные региональные благотворительные фонды, оказывающие непосредственную помощь больницам, детским медцентрам и медицинским сотрудникам, оказавшимся «на передовой» в борьбе с инфекцией, а также на помощь малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким пожилым согражданам, входящим в группу риска по заболеваемости и находящимся в режиме самоизоляции.

Представители комиссий занимаются не только сбором средств, но и лично участвуют в помощи людям, фактически став волонтерами. Таких историй десятки. Вот некоторые из них.

Организаторы выборов Прикамья, помимо сбора благотворительных пожертвований, откликнулись на призыв станций переливания крови помочь больницам и стать донорами крови. В эти непростые дни, когда в Пермском крае действует режим самоизоляции, приходит не так много доноров, а пациенты, находящиеся в медицинских организациях, все также остро нуждаются в компонентах крови. С 23 апреля в рамках данной акции по всему Пермскому краю члены комиссий разных уровней и сотрудники их аппаратов по инициативе председателя крайизбиркома Игоря Вагина стали донорами крови. Многие из них делали это впервые. Благодаря этой акции запас донорской крови был практически полностью восполнен.

Томский облизбирком оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Одному из них в этом году исполнился 101 год. Комиссия приобрела для ветерана лекарства, необходимые в быту средства и продукты.

Большой вклад в оказание помощи нуждающимся внесла избирательная комиссия Чеченской Республики. В Ульяновской области организаторы выборов оказали адресную помощь малообеспеченным многодетным семьям из подшефной сельской школы. Очень трогательной и одновременно важной историей стал подарок от избиркома для одной из учениц 9 класса этой школы – ноутбук, с помощью которого девочка теперь сможет готовиться к выпускным экзаменам.

Сбор средств продолжается.