Волонтер: Добровольцы готовы работать в районах с самой сложной эпидемиологической обстановкой

Усилить штаб по борьбе с коронавирусом в районе с самой сложной эпидемиологической ситуацией Ульяновской области вызывались много добровольцев. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД лидер «Волонтеров Победы» области Людмила Князькова? принявшая в четверг участие в онлайн-встрече Владимира Путина с волонтерами. По ее словам, этот пример показывает - мы тоже можем объединиться, чтобы победить пандемию.

«У нас в Ульяновской области есть очаг эпидемии – Карсунский район. Когда туда понадобилось направить бригаду волонтеров для усиления районного штаба, то откликнулось очень много людей – десятки волонтеров. Этот факт подтверждает: мы – тоже поколение победителей. Мы тоже можем объединиться, чтобы победить пандемию, – как наши дедушки и бабушки победили в 1945 году», – сказала координатор движения «Волонтеры Победы» в Ульяновской области Людмила Князькова.



По ее словам, 9 мая в Ульяновской будут организованы акции для ветеранов возле местных районных Домов ветеранов с участием мобильных «фронтовых бригад» с музыкой. «Мы не будем никого собирать, но зато будут звучать звуковые поздравления, которые едва ли не каждый ветеран сможет услышать прямо у себя дома. Каждый ветеран войны почувствует на себе внимание и заботу. Ведь для них зачастую важные не материальные подарки, а как раз наше внимание. При этом будут соблюдаться все меры безопасности. Для акции будут использованы автомобили с громкоговорителями. Внутри будут сидеть люди в защитных костюмах, которым запрещено выходить из салона», – пояснила она.

Князькова также сообщила, что волонтеры давно выступали с призывом поддержать идею актера Василия Ланового – выйти всем россиянам вечером 9 мая на балконы и спеть «День Победы».

«Песню «День победы» знает почти наизусть каждый житель нашей страны. Она давно стала олицетворением праздника, олицетворением всех наших традиций за 75 лет», – считает Князькова. Она предположила, что вечером 9 мая во дворах российских городов будут исполняться и другие любимые народом песни, например, «Катюша».

«Люди поддержат эту идею. Потому что это праздник – действительно, со слезами на глазах. В этот день невозможно остаться равнодушным», – рассказала Князькова. «Вообще было очень приятно, что Владимир Владимирович с теплом отозвался о нашей работе, обещал поддержать нас. Мы очень волновались во время разговор с ним», – добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг прошла онлайн-встреча президента Владимира Путина с участниками общероссийской акции «МыВместе». Представители движения «Волонтеры Победы», которое участвует в акции, рассказали главе государства об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового, – ранее артист призвал россиян отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир в 19.00 и исполнив всей страной песню «День Победы».

Путин обещал подумать, каким образом сможет принять участие в акции. «Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами», – сказал президент.

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