Ведущая Первого канала потребовала от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с требованием возместить ей ущерб после инцидента с избиением ее водителя, сообщили в Савеловском районном суде Москвы.

«Иск Ольги Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту – прим. ВЗГЛЯД) о компенсации материального ущерба поступил в суд. Ответчиками по нему значатся Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий», – приводит ТАСС сообщение суда.

Ущерб, нанесенный автомобилю, Ушакова оценила в 300 тыс. рублей.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, они также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже в кафе они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

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