Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в четверг утром вырос на 1,22% – до 2695,66 пункта (уже подскакивал до 2700,97 пункта), индекс РТС поднялся на 1,97% – до 1167,2 пункта.

Следует из данных Московской биржи.