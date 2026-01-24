На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов
Борис Белоусов, занимавший пост министра оборонной промышленности СССР с 1989 по 1991 год, скончался на 92-м году жизни.
Умер член Консультативного совета Минпромторга России Борис Белоусов, который с 1989 по 1991 год возглавлял министерство оборонной промышленности СССР, передает РИА «Новости».
В министерстве отметили: «На 92-м году жизни скончался член Консультативного совета Минпромторга Борис Михайлович Белоусов».
Белоусов начал свою карьеру старшим инженером Ижевского мотозавода, после чего стал секретарём парткома предприятия. В дальнейшем он занимал должности заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директора Ижевского механического завода.
В 1980 году Белоусов был назначен заместителем министра оборонной промышленности СССР, а через семь лет стал министром машиностроения СССР. С 1989 по 1991 год он занимал пост министра оборонной промышленности СССР.
После распада Советского Союза Белоусов возглавил Корпорацию оборонной промышленности «Металхим», став её президентом в 1991 году.
