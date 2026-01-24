На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Стало известно о месте переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча по Украине прошла во дворце Шаты в Абу-Даби
Первый день переговоров между делегациями России, США и Украины прошла во дворце Шаты, расположенном на берегу канала в Абу-Даби.
Делегации России, США и Украины встретились во дворце Шаты на берегу канала, впадающего в Персидский залив, передает РИА «Новости».
Это резиденция, где президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян часто принимает высокопоставленных иностранных гостей.
В апреле текущего года в этой же резиденции прошла встреча президента ОАЭ с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, в феврале 2025 года во дворце Шаты был принят первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби, они проходили в закрытом для прессы режиме.
Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.
В МИД ОАЭ заявили, что переговоры касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.