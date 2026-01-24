Стало известно о месте переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча по Украине прошла во дворце Шаты в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Делегации России, США и Украины встретились во дворце Шаты на берегу канала, впадающего в Персидский залив, передает РИА «Новости».

Это резиденция, где президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян часто принимает высокопоставленных иностранных гостей.

В апреле текущего года в этой же резиденции прошла встреча президента ОАЭ с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, в феврале 2025 года во дворце Шаты был принят первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби, они проходили в закрытом для прессы режиме.

Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

В МИД ОАЭ заявили, что переговоры касались нерешенных пунктов плана США и проходили в конструктивной обстановке.