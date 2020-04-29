В Минздраве предупредили о коварстве коронавируса

Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», – передает РИА «Новости» слова Мурашко в ходе круглого стола на канале «Россия 24».

Он отметил, что взаимодействие медицинского работника и пациента – это важный элемент в эффективности лечения.

Напомним, созвано заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по коронавирусу.

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в России всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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