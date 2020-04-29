В Москве начали диагностику коронавируса с помощью искусственного интеллекта

Мэр столицы Сергей Собянин посетил Московский референс-центр лучевой диагностики и рассказал, как искусственный интеллект будет использоваться для выявления коронавируса.

«Наш единый медицинский референс-центр для компьютерной томографии, вообще для лучевой диагностики, сегодня стал таким реальным центром по диагностике COVID и пневмонии», – приводит слова мэра РИА «Новости».

Собянин отметил, что в круглосуточном режиме работают 45 КТ-центров, и все снимки от них поступают в единый радиологический центр.

«Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2220 заболеваний COVID. Им параллельно - 2,5 тысячи пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий, единого радиологического центра», – сказал градоначальник.

Он добавил, что решения о дальнейшем лечении пациента принимаются, исходя из результатов компьютерной томографии.

«Первая и вторая стадия, легкая пневмония лечатся амбулаторно, третья и четвертая - направляются уже в стационар», – сказал Собянин.

В Москве, по его словам, будет запущен еще один важный сервис для диагностики COVID и пневмонии. «Это компьютерное «зрение» – с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», – добавил Собянин.

Директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов рассказал, что врачи всех московских поликлиник имеют доступ к новому сервису, а точность расчетов превышает 90%.

«Сейчас алгоритм работает как защита от ошибок, чтобы не пропустить патологию», – отметил Морозов.

Собянин поинтересовался, сколько времени занимает компьютерная обработка КТ-исследования. «Сама обработка – меньше пяти минут», – объяснил директор центра, а время подготовки описания и передачи исследования занимает менее получаса.

По словам Морозова, только за один день проведено 3 тыс. 802 исследования, их точность составила порядка 92%.

Собянин добавил, что в целом городскими поликлиниками проводится около 4 тыс. КТ-исследований, а всего до 10 тыс. «Это большой объем, я думаю, он будет расширяться. По моим ощущениям, мы исчерпали возможности наших поликлиник по обследованию КТ, потому что поток пациентов достаточно большой», – сказал мэр.

Он также считает, что исследованиям придется привлечь и частные клиники Москвы с КТ-оборудованием. «Сегодня начинаем работать в боевом режиме. Доложите через неделю, какой опыт и какие успехи», – сказал Собянин Морозову.

Накануне Собянин сообщал о скором начале работы системы искусственного интеллекта в Москве по обнаружению коронавируса.