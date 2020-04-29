Бывшая помощница Венедиктова: Я не раз делала ему замечания, в том числе и по поводу Ведуты

«Я не раз делала ему замечания, в том числе и по поводу Ведуты», – заявила газете ВЗГЛЯД Олеся Рябцева, бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы». Ранее оппозиционерка Анна Ведута обвинила руководителя этой радиостанции Алексея Венедиктова в домогательствах.

«Я уверена, что рассказ о приставаниях – правда. Мне об этом рассказывала сама Анна Ведута еще тогда, когда это произошло. Когда я работала помощницей Алексея Венедиктова, я не раз делала ему замечания, в том числе и по поводу Ведуты. Я предупреждала, что ему все это выйдет боком», – сказала блогер, бывший помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», бывший заместитель главного редактора одноименного сайта Олеся Рябцева.

«Не знаю, решатся ли остальные девушки рассказать о подобном поведении со стороны главного редактора «Эха Москвы», но там точно есть кому рассказывать похожие истории», – добавила собеседница.

Напомним, в среду бывшая пресс-секретарь блогера Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в домогательствах. По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов после совместного ужина предложил отвезти ее домой. В машине он трогал девушку за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», – рассказала Ведута русской службе Би-би-си.

По ее версии, выйдя из машины, Венедиктов пытался поцеловать Ведуту. По ее словам, она ответила Венедиктову, что дома мама, потом «забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену».

Сам Венедиктов отрицает эти обвинения. Он заверил, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ».

Олеся Рябцева добавила, что по своему опыту знает, как сложно рассказать публично подобные истории. «Ведь в этот момент будто заново переживаешь все произошедшее. Чаще всего люди, пережившие абьюзинг или нечто подобное, винят себя. Они считают, что это они сами что-то не так сделали. Но нормы в обществе меняются, это перестает быть табу. Сейчас возник тренд деанонимизации людей, которые подвергали тебя ранее эмоциональному или физическому насилию. Раз Анна Ведута рассказала, значит, это созрело. Значит, она психологически готова к этому. А общество должно обратить на это внимание», – подытожила Рябцева.