Украинцы пожаловались на ухудшение качества госмедицины

Почти 50% жителей Украины считают, что за последние два года качество государственных медицинских услуг снизилось, следует из данных опроса Социологической группы «Рейтинг».

В исследовании указывается, что 49% украинцев отмечают – «качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилась», передает РИА «Новости».

Среди опрошенных 33% считают, что медицина осталась на таком же уровне, и только 12% заметили улучшения.

Главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41% граждан, не доверяют 31%, 19% не знают такого, остальные не определились.

Действующему министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 25%, не доверяют – 26%, 38% не знают такого, остальные не определились.

К экс-руководителям министерства здравоохранения относятся следующим образом: Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют – 63%, не знают – 13%, остальные не определились; Илье Емцу доверяют – 16%, не доверяют – 33%, не знают – 41%, остальные не определились; Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют – 39%, не знают такой – 41%, остальные не определились.

Опрос проводился с 24 по 25 апреля 2020 года во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено 1,2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Отмечается, что в октябре 2019 года года соцслужба опубликовала данные похожего опроса. Тогда негативно оценили изменения качества медицинского обслуживания 45% респондентов, 12% – отметили улучшение, 30% – отсутствие изменений, остальные не смогли однозначно ответить на вопрос или отказались отвечать.

Ранее украинское правительство обвинили в «медицинском геноциде», который стал причиной сокращения численности населения, количества больниц и медицинских работников.