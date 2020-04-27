Pampers отказалась работать с Тодоренко

Учитывая скандал вокруг телеведущей Регины Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии, Pampers отказывается от сотрудничества с ней, сообщила компания.

В Instagram Pampers поясняется, что «компания P&G и все ее бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия». Компания «обеспокоена» как высказыванием Тодоренко, так и «агрессией», которую направляют против телеведущей «даже после публичного извинения».

При этом Pampers «не видит возможности продолжить сотрудничество с Региной». Сообщается, что «часть средств», которые планировалось потратить на рекламу с участием Тодоренко, используют для «поддержки семей в трудной жизненной ситуации».

Напомним, PepsiCo также отказалась от рекламы с Тодоренко.