Нижегородцы за соблюдение самоизоляции заработали более 16 млн «доброрублей»

За 10 дней жители Нижнего Новгорода заработали свыше 16 млн «доброрублей» за соблюдение режима самоизоляции. Бонусные баллы после снятия ограничений можно будет потратить на билеты в театр или музей, поход в спортзал или проезд на общественном транспорте.

Бонусы нижегородцам начисляются за каждую самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома, но не более чем за одну заявку в день. За это действие пользователю начисляется 10 «доброрублей». Проверить свое количество бонусов можно в приложении «Карта жителя Нижегородской области» или на сайте nn-card.ru в разделе «Доброрубль», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Полученные баллы можно будет потратить в так называемом «Добромаркете» на предложения партнеров проекта. В их число войдут государственные и негосударственные учреждения социальной сферы и представители бизнеса. После окончания режима самоизоляции баллы, к примеру, можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий, скидки и бонусы.

«Сегодня непростой период для всех. Я очень благодарен нижегородцам за ответственное отношение к самоизоляции. Отлично, что мы можем их за это поощрять. Бонусные баллы за 10 дней получили более 500 тыс. жителей области. Кроме того, расширяются возможности получения «доброрублей». Бонусы теперь получают волонтеры проекта «МЫ», помогающие нижегородцам оформлять заявки на выход из дома. Они работают на бесплатной телефонной линии 8-800-4444-112», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в мобильном приложении «МЫ» проходит творческий конкурс «РАЗ-ДЕЛЬ-НО» на тему раздельного накопления отходов. Участникам предлагается снять короткий тематический видеоролик, за который можно получить 100 «доброрублей». Также 50 «доброрублей» можно получить, участвуя в конкурсе социально-экологического плаката «Мы за чистый город».

Чтобы получить заработанные бонусные баллы на свой счет, нужно зайти в личный кабинет на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» с тем же номером телефона, который был указан при регистрации в приложении «МЫ».

Напомним, «Карта жителя» интегрирована в информационно-аналитическую систему «Центр управления регионом», основная задача которой – аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников (от звонков в экстренные службы до обращений в социальные сети) для принятия управленческих решений.

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