В петербургской Александровской больнице умер завотделением нейрохирургии

|
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю
|
26 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия приостановит вывоз зерна во все страны, кроме ЕАЭС
Разделы
США объявили новую энергетическую войну России
Украина объявила России войну в «Википедии»
Коронавирус «скачет» по России
Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Тайная жизнь Даниэля Дефо
Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...
Бог консерваторов и Бог либералов – это два разных Бога
Дмитрий Ольшанский, публицист
Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми. С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит. А это, знаете ли, сложнее всего. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Кто нас на Эльбе обнимал
Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»
В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности ОрелПодробности...
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook