Боец ВСУ подорвался в ходе установки мины в Донбассе

У линии соприкосновения в Донбассе в ходе минирования подорвался боец ВСУ, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Солдат 30-й бригады ВСУ по фамилии Савченко нарушил требования безопасности при обращении со взрывными устройствами, мина сдетонировала, военный получил ранения, пояснил Осадчий, передает РИА «Новости».

Из-за полученных ран боец ВСУ скончался. При этом командир 30-й бригады приказал доложить в штаб, что военнослужащий скончался при обстреле.

Ранее украинская прокуратура сообщила, что на полигоне в Донецкой области погиб украинский военнослужащий. Боец умер при взрыве миномета на плановых учебных стрельбах.

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