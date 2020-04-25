В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять в парках «по графику»

В Совете Федерации предложили разрешить людям старше 65 лет гулять по очереди во дворе и около дома, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу – обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса – пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», – сказал Рязанский, передает РИА «Новости».

По его мнению, для пожилых необходимо создать особый режим, включающий прогулки на улице.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предложил разрешить детям прогулки «по расписанию» во время самоизоляции.

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