Педиатр предложил разрешить детям прогулки во время самоизоляции

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» заставляет США сесть за стол переговоров с РоссиейФото: пресс-служба Минобороны РФ
Москва и Вашингтон интенсивно обмениваются сигналами о будущем важнейшего международного договора – СНВ-3. Американцы предъявляют России свои условия по продлению действия этого документа, в том числе по поводу судьбы новейшего российского гиперзвукового оружия. Какие требования в ответ предъявляет Соединенным Штатам Россия? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...

Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Педиатр предложил разрешить детям прогулки во время самоизоляции

                 20 апреля 2020, 18:20
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Из-за режима изоляции дети не могут выходить на свежий воздух, из-за чего у них может появиться ряд проблем со здоровьем, поэтому было бы целесообразно сделать ослабление карантинных мер и разрешить «прогулки по расписанию», заявил газете ВЗГЛЯД врач-педиатр Евгений Тимаков.

              «Ослабление карантина необходимо не только для детей, но и людям с хроническими заболеваниями, беременным, пожилым, только прогулки нужно проводить по определенному графику. Я имею в виду то, что каждый подъезд сделает свой график, чтобы не получилось так, что все одновременно на улицу выйдут», – говорит Тимаков.

              При этом отсутствие ежедневных прогулок особенно сказывается на детях, рассказывает педиатр. Без физических нагрузок, которые практически невозможно восполнить дома в нужном количестве, у детей могут развиться проблемы со здоровьем.

              «Из-за малоподвижного образа жизни в первую очередь снижается иммунитет, нарушается формирование скелета ребенка, кровотока, эндокринных органов, могут появиться проблемы, связанные с избыточной массой тела. Также необходимо регулярно находиться на свежем воздухе, чтобы насытить организм кислородом», – объясняет Тимаков.

              Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что на время самоизоляции необходимо регулярно проветривать помещение, а также делать влажную уборку. Все это поможет восполнить отсутствие прогулок.


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