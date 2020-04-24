Rambler направил следствию ходатайство о прекращении дела по Nginx

Менеджмент Rambler Group направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении основателей бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом Nginx, говорится в сообщении интернет-холдинга.

«В следственные органы было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела. Договор с компанией Lynwood Investments CY Ltd от 2015 года, в соответствии с которым Lynwood Investments CY Ltd действовал от имени Rambler Group по итогам переговоров расторгнут», – передает РИА «Новости» сообщение Rambler Group.

Отмечается, что в соответствии с условиями расторжения, Lynwood Investments сохранил за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group.

Напомним, в декабре прошлого года менеджмент компании Rambler по поручению совета директоров попросил правоохранительные органы прекратить уголовное дело по Nginx. Позже «Яндекс» назвал конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для программистов.

Основной продукт Nginx – веб-сервер, способный масштабироваться до сотен тыс. параллельных соединений. На начало прошлого года компания Nginx заняла третье место в мире по популярности среди веб-серверов: число сайтов, обслуживаемых компанией, превысило 450 млн, или более 25% всех сайтов в мире.