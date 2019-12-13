«Яндекс» назвал конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для программистов

Компания «Яндекс» заявила, что ситуация с конфликтом Rambler и компании Nginx, в офисе которой прошла выемка документов по делу о нарушении авторских прав, является плохим знаком. Об этом заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

«События последних дней заставляют нас заявить позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в «Яндексе» считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют свое время в разработку программ с открытым кодом <...>. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в open source и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код – это очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать open source движение», – сказал Бакунов, передает ТАСС.

Он отметил, что все используют браузеры с открытым кодом, получают страницы с сервера с открытым кодом, который работает на операционной системе, код которой тоже открыт.

«Собственно, большая часть свойств этих программ появились благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить подходящие изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость open source программ – это то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру», – подчеркнул представитель «Яндекса».

Бакунов заявил, что проект Игоря Сысоева Nginx является «предметом общей гордости российского open source сообщества». Сегодня Nginx используют более чем 30% страниц во всем интернете и почти все крупные интернет-компании.

Программные комитеты конференции разработчиков высоконагруженных систем HighLoad++ опубликовали официальную позицию по претензиям к создателю Nginx Игорю Сысоеву.

«Атака на Игоря Сысоева, выдающегося программиста и создателя Nginx, продукта, распространяемого под свободной лицензией, то есть доступного каждому для бесплатного использования и изучения исходного кода, является вопиющим фактом агрессии против всей индустрии. Мы выражаем свою поддержку Игорю, и хотим особо отметить его вклад в развитие отрасли. Игорь заложил фундамент для качественной работы более 80% всех высоконагруженных ресурсов Рунета. Он и его продукт стали тем катализатором, который позволил российским сервисам быть конкурентоспособными на мировом рынке и занимать лидирующие позиции в вопросах разработки проектов, выдерживающих большую нагрузку», – подчеркивается в заявлении комитетов, опубликованном на портале «Хабр».

Претензии к open source продуктам в целом, и к Nginx, в частности, ставят под сомнение экономическую безопасность крупнейших российских и мировых сервисов, использующих nginx и другие open source-продукты, говорится в документе.

Авторы обращения подчеркнули, что ситуация, при которой каждый программист при любом изменении кода в open source проекте должен задумываться о юридической безопасности, «представляется стоп-фактором для развития отрасли».

Источник в правоохранительных органах в четверг сообщал, что в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник ТАСС пояснил, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерной программы. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Сысоевым.

Nginx – это одна из успешных IT-компаний, созданных российскими программистами. Ее главный продукт – одноименный веб-сервер, то есть программное обеспечение, которое нужно для работы сайтов в интернете. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире.

Сысоев создал Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев покинул Rambler и основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В марте 2019 года проект за 670 млн долларов приобрела американская компания F5 Networks.

Rambler настаивает, что исключительные права на Nginx принадлежат ему, так как Игорь Сысоев занимался разработкой этого ПО в рамках трудовых отношений с компанией. Сейчас Rambler уступил права на предъявление претензий и исков фирме Lynwood Investments CY Ltd – та и займется разбирательствами по делу.