«Яндекс» назвал конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для программистов

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 16:56  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...

Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Герман Садулаев, писатель, публицист
В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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              «Яндекс» назвал конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для программистов

              13 декабря 2019, 16:03

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              Компания «Яндекс» заявила, что ситуация с конфликтом Rambler и компании Nginx, в офисе которой прошла выемка документов по делу о нарушении авторских прав, является плохим знаком. Об этом заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

              «События последних дней заставляют нас заявить позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в «Яндексе» считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют свое время в разработку программ с открытым кодом <...>. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в open source и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код – это очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать open source движение», – сказал Бакунов, передает ТАСС.

              Он отметил, что все используют браузеры с открытым кодом, получают страницы с сервера с открытым кодом, который работает на операционной системе, код которой тоже открыт.

              «Собственно, большая часть свойств этих программ появились благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить подходящие изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость open source программ – это то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру», – подчеркнул представитель «Яндекса».

              Бакунов заявил, что проект Игоря Сысоева Nginx является «предметом общей гордости российского open source сообщества». Сегодня Nginx используют более чем 30% страниц во всем интернете и почти все крупные интернет-компании.

              Программные комитеты конференции разработчиков высоконагруженных систем HighLoad++ опубликовали официальную позицию по претензиям к создателю Nginx Игорю Сысоеву.

              «Атака на Игоря Сысоева, выдающегося программиста и создателя Nginx, продукта, распространяемого под свободной лицензией, то есть доступного каждому для бесплатного использования и изучения исходного кода, является вопиющим фактом агрессии против всей индустрии. Мы выражаем свою поддержку Игорю, и хотим особо отметить его вклад в развитие отрасли. Игорь заложил фундамент для качественной работы более 80% всех высоконагруженных ресурсов Рунета. Он и его продукт стали тем катализатором, который позволил российским сервисам быть конкурентоспособными на мировом рынке и занимать лидирующие позиции в вопросах разработки проектов, выдерживающих большую нагрузку», – подчеркивается в заявлении комитетов, опубликованном на портале «Хабр».

              Претензии к open source продуктам в целом, и к Nginx, в частности, ставят под сомнение экономическую безопасность крупнейших российских и мировых сервисов, использующих nginx и другие open source-продукты, говорится в документе.

              Авторы обращения подчеркнули, что ситуация, при которой каждый программист при любом изменении кода в open source проекте должен задумываться о юридической безопасности, «представляется стоп-фактором для развития отрасли».

              Источник в правоохранительных органах в четверг сообщал, что в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник ТАСС пояснил, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерной программы. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Сысоевым.

              Nginx – это одна из успешных IT-компаний, созданных российскими программистами. Ее главный продукт – одноименный веб-сервер, то есть программное обеспечение, которое нужно для работы сайтов в интернете. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире.

              Сысоев создал Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев покинул Rambler и основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В марте 2019 года проект за 670 млн долларов приобрела американская компания F5 Networks.

              Rambler настаивает, что исключительные права на Nginx принадлежат ему, так как Игорь Сысоев занимался разработкой этого ПО в рамках трудовых отношений с компанией. Сейчас Rambler уступил права на предъявление претензий и исков фирме Lynwood Investments CY Ltd – та и займется разбирательствами по делу.


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