Rambler решил просить о прекращении дела против Nginx

Менеджмент компании Rambler по поручению совета директоров попросит правоохранительные органы прекратить уголовное дело по Nginx, сообщили в компании.

Также отмечается, что Rambler проведет консультации с представителями компании Nginx и ее владельца F5 по возможному нарушению своих прав, передает РИА «Новости».

Кроме того, Rambler отзовет у Lynwood права на предъявление претензий и исков по делу Nginx.

Nginx – одна из успешных IT-компаний, которая создана российскими программистами. Главным продуктом компании является одноименный веб-сервер. Сейчас на сервере Nginx работает около трети всех сайтов в мире.

Компанию создал Игорь Сысоев в 2002 году, когда он еще работал в Rambler. Веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. А в 2011 году Сысоев ушел из Rambler и основал компанию Nginx, которая начала создавать платные продукты на базе своего ПО.

В марте 2019 года Nginx была продана американской компании F5 Networks за 670 млн долларов.

После этого Rambler заявил, что права на Nginx принадлежат ему, так как Сысоев занимался разработкой ПО в рамках трудовых отношений с компанией. На прошлой неделе стало известно о выемке документов в офисе Nginx.

Компания «Яндекс» заявила, что ситуация с конфликтом Rambler и компании Nginx является плохим знаком, и назвала проект Сысоева «предметом общей гордости российского open source сообщества».