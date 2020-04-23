Банки предупредили об активизации мошенников во время самоизоляции

В период действия в регионах режима самоизоляции крупные российские банки зарегистрировали рост активности мошенников, сообщили представители ВТБ и Промсвязьбанка.

В основном попытки мошенничества основаны на социальной инженерии (психологические методы, направленные на хищение средств обманным путем) с применением негативной новостной повестки о пандемии коронавируса и экономической ситуации, сообщает РБК.

Зачастую злоумышленники под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка.

По подсчетам ВТБ, количество таких попыток в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце. А во время второй нерабочей недели (с 6 по 12 апреля) число подобных обращений выросло в 2,5 раза по сравнению со средними значениями марта.

Такая же тенденция наблюдается и в Промсвязьбанке. По словам директора службы информационной безопасности компании Дмитрия Миклухо, за последний месяц число обращений в кол-центр клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть.

Ранее россиян предупредили об опасности кредитов в период коронакризиса.

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