Полиция назвала главные преступления периода коронавируса

Киберпреступность, а вовсе не уличная преступность вышла на главный план в эпоху пандемии коронавируса, заявил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно», – передает РИА «Новости» слова Жданова.

По информации МВД России, в I квартале 2020 года, количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только в марте число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа выросло более чем в два раза.

Напомним, 15 апреля МВД России сообщало, что криминогенная обстановка в России в условиях распространения коронавируса остается стабильной и контролируемой.

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