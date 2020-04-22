Трамп приказал уничтожать иранские боевые корабли

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что распорядился уничтожать боевые корабли Ирана, преследующие американские корабли в море.

«Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они будут преследовать наши корабли в море», – заявил Трамп в Twitter.

В середине апреля пресс-служба Пятого флота ВМС США заявила, что военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершили опасные маневры у американских боевых кораблей в Персидском заливе, передает ТАСС. В КСИР отметили, что готовы дать ответ на любые ошибочные действия США в регионе.

Напомним, в начале апреля США заблокировали выделение Ирану от МВФ 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе с коронавирусом, если Тегеран пойдет на «новую сделку» с Вашингтоном.