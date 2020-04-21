На пост вице-президента США предложили Мишель Обаму

В США среди сторонников Демократической партии огромной популярностью пользуется экс-первая леди страны Мишель Обама, которую предлагают выдвинуть на пост вице-президента от Джо Байдена, пишут СМИ.

Пригласить на пост вице-президента Мишель Обаму Байдена призвал известный политик и общественный деятель Аль Шарптон, бывший советник Белого дома при президенте Бараке Обаме. С таким призывом он обратился, когда Байден заявил, что выберет на пост вице-президента женщину, пишет Politico.

Его призыв поддерживают многие демократы, пишет издание, хотя сама Обама ясно дала понять, что не хочет возвращаться в Белый дом. Тем не менее, представители Демократической партии заявили, что хотели бы ее уговорить.

В статье указывается, что в прошлом году Мишель Обама обогнала актрису и мецената Анджелину Джоли в рейтинге самых уважаемых в США женщин по версии YouGov. Она также является одним из наиболее продаваемых писателей в Соединенных Штатах – благодаря публикации мемуаров.

Сам Байден ясно дал понять, что высоко ценит Мишель Обаму, 27 февраля во время митинга Южной Каролине, подчеркнув, что взял бы ее в свою команду, не раздумывая.

Отметим, что еще в августе прошлого года Мишель Обаму называли самым сильным возможным соперником Дональда Трампа на выборах.