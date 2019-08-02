Мишель Обаму назвали самым сильным возможным соперником Трампа

Самым сильным кандидатом в президенты от демократов на выборах 2020 года стала бы Мишель Обама, жена бывшего президента США, заявил режиссер Майкл Мур.

Мур считает, что Демпарти США необходим «кандидат, которого любят американцы и который не является частью политических кругов», передает ТАСС со ссылкой на MSNBC.

Он отметил, что некоторые из политиков-демократов могут получить больше голосов, чем нынешний глава американского государства Дональд Трамп, но из-за особенностей избирательной системы США это не гарантирует им победу.

К примеру, так случилось с Хиллари Клинтон, которая набрала больше голосов, но на выборах победил Трамп, напомнил Мур, подчеркнув, что нельзя «вести кампанию так же, как в прошлый раз». Теперь кандидату от Демократической партии требуется более внушительный перевес.

«Есть человек, который может сокрушить Трампа, она пока не заявляла о своем участии», – сказал Мур о Мишель Обаме.

Он уверен, что жена экс-президента «победит на дебатах, Трамп не сможет ее запугивать, не сможет придумывать ей прозвища».

По мнению Мура, если демократы попросят Мишель Обаму участвовать в выборах, она не откажет.