Украина позарилась на «бесплатную» нефть

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя переполненность нефтехранилищ в мире, предложил передать часть нефти Украине.

«На Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости», – написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что бизнес по хранению нефти становится все более прибыльным, призвал не упустить возможность и «максимально монетизировать» ее.

«С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом», – добавил Витренко.

При этом он подчеркнул, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а нефти из других нефтедобывающих стран.

Ранее экс-депутат Рады Анна Герман заявила, что эпидемия коронавирусной инфекции на Украине когда-нибудь закончится, однако нет уверенности в том, что страна продолжит свое существование.

Стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти утром 21 апреля торговалась на уровне 21,41 доллара.