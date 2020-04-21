Эксперт объяснил опасность рассылки фейковых новостей через WhatsApp

Фейки особенно опасны на фоне таких глобальных кризисов, как пандемия. Они накручивают тревогу в обществе. Склонные к необдуманным поступкам люди в итоге начинают действовать неадекватно. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Тимофей Ви, комментируя решение WhatsApp принять меры по ограничению потока дезинформации среди своих пользователей.

«Мессенджер WhatsApp ввел ограничения на часто пересылаемые сообщения – их можно теперь переслать только в один чат за раз. Думаю, что пока эффективность этого решения не очень высокая. Дело в том, что в мессенджерах практически не было инструментов и технических возможностей для того, чтобы выявлять дезинформацию и останавливать ее поток. К сожалению, так устроены мессенджеры. Такова их архитектура», – пояснил заместитель руководителя аналитического управления автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» Тимофей Ви.

Эксперт надеется, что разработчики в ближайшее время представят какие-то инструменты для борьбы с фейками, но пока нет понимания, что это может быть. «Администрация мессенджеров сама в этом заинтересована, чтобы WhatsApp перестал считаться основным каналов фейков. Но пока, к сожалению, все обстоит именно так», – отметил собеседник.

«Рассылка слухов, фейков – это общественно опасное явление. Особенно, когда речь идет о таких глобальных проблемах, как коронавирусная инфекция», – считает Ви. При этом оно опасно и для самих распространителей, поскольку могут попасть под уголовное преследование.

«Люди могут в итоге оказаться крайними в этой истории, попасть под наказание. Непонятно где услышали «жареный» факт, не проверили, но решили разослать всем знакомым. В итоге на них, допустим, остановился взгляд правоохранительных органов. В таком случае люди действительно могут пострадать. Им следует сперва удостовериться, что распространяемая ими информация соответствует действительности», – сказал представитель АНО.

Ранее мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, решил ограничить возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза. Такие меры, как пояснила администрация сервиса, приняты для борьбы с распространением дезинформации о COVID-19. По ее словам, WhatsApp должен оставаться «сервисом для личного общения», сообщил ТАСС.

В качестве позитивного примера работы властей с социальными сетями Ви назвал систему мониторинга и обращений граждан «Инцидент менеджмент». «Это система обратной связи, которая позволяет, в первую очередь, муниципальной власти видеть жалобы жителей в социальных сетях. Гражданин пишет в городском паблике о том, что на такой-то улице образовалась большая яма, в итоге машины не могут проехать. Или что в его в подъезде уже третий день не горит свет. «Инцидент менеджмент» по определенным критериям сам находит это сообщение и передает его ответственному чиновнику, который отвечает за этот участок работы», – пояснил Ви.

«Более того, человеку сразу дается ответ: ваша жалоба услышана, затем – что она в работе. Как правило, вопрос решается – и тогда ему дается ответ, что все исправлено», – подытожил эксперт.

Напомним, система мониторинга «Инцидент менеджмент» действует в России с 2018 года. Система позволяет отслеживать информационные поводы, в том числе жалобы граждан на действия чиновников, сразу в нескольких социальных сетях. В начале года президент Владимир Путин призвал создавать цифровые платформы обратной связи во всех регионах страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД