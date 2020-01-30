Путин: Цифровые платформы «обратной связи» нужно создать во всех субъектах России

Взгляд
30 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
Разделы

Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
Перейти а раздел…

Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

Пограничный Ивангород много раз переходил из рук в рукиФото: общественное достояние
430 лет назад, 30 января (7 февраля по новому стилю) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России. Подробности...
Перейти а раздел…

План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Палестину – с президентом Махмудом АббасомФото: Михаил Метцель/ТАСС
Дональда Трампа, наверное, не зря подозревают в работе на Владимира Путина. Обнародованный им план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Скучаю по временам, когда нас бомбили

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Отцов поставили на одну ступеньку с хомячками

Елена Кондратьева, журналист
Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    «Сделка века» от Трампа: главное

    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:РЖД объявили о приостановке грузового сообщения с Китаем
              Путин призвал наказывать чиновников за хамство строже, чем обычных людейМинюст обнародовал проект нового КОАПСтало известно о приостановке доставки товаров с AliExpressОпубликовано видео крушения самолета C-130 в Австралии
              Путин: Цифровые платформы «обратной связи» нужно создать во всех субъектах РФСША решили пока не выводить войска из СирииАмериканцам решили выделить места на «Союзах» в двух стартах 2020 годаЗадержана угрожавшая взрывом на борту самолета в Домодедово женщина
              Путин: Решение о поправке в Конституцию будет принято в зависимости от итогов общероссийского голосованияАксенов назвал «дикой» историю с вручением батонов блокадникам в КерчиСМИ сообщили о снятии Собчак с рейса во ВнуковоСкончалась актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

              Главная тема


              Война в Сирии вновь превратилась в бойню

              «преступно и аморально»


              Захарова назвала заявление Зеленского предательством истории своего народа

              проявление вандализма


              Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

              экспорт углеводородов


              Белоруссия анонсировала повышение тарифов за транзит российской нефти

              Видео

              «сделка века»


              План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

              Пограничный Ивангород


              Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

              громкое дело


              Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

              жилой фонд


              Российские стройки подвергнутся большим переменам

              Свобода возможностей


              Сергей Худиев: Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

              160 лет Чехову


              Владимир Можегов: На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

              Публичное разоблачение


              Игорь Мальцев: Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Путин: Цифровые платформы «обратной связи» нужно создать во всех субъектах России

              30 января 2020, 19:29

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Президент России Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления заявил, что во всех регионах страны нужно создать цифровые платформы обратной связи.

              «Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроены во многих регионах. Они позволяют в режиме «онлайн» (мы сейчас только смогли убедиться, думаю, что вам коллеги из Московской области тоже показали, как это все работает в жизни, да и не только в Московской области, во многих других уже субъектах Российской Федерации) – вот эти современные технологии, выстроенные «в цифре», позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

              Он добавил, что в Красногорске были продемонстрированы хорошие примеры по механизмам прямой коммуникации власти.

              «Но этого пока маловато. Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, бюджетных средств, значит, нужно поддержать такие начинания из бюджетов других уровней», – заметил президент.

              Он добавил, что нужно проанализировать и опыт поощрения лучших муниципалитетов, местных проектных команд, «тиражировать эти управленческие решения».

              До этого президент заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, касающемся местного самоуправления.

              Перед началом заседания Путин познакомился с работой центра управления регионом, работающим в правительстве Московской области. Центр работает с конца декабря 2018 года, в нем реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем». На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности. На втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить. Третий этап – предотвращение аналогичных проблем в будущем.

              В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. По данным специалистов, каждую неделю поступает 10-12 тыс. сообщений от жителей. Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов.

              Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала «Добродел» и системы «Инцидент», «горячих линий» губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Чтобы не допускать повторения тех или иных проблем, в центре применяются цифровые технологии для контроля за надлежащим состоянием дворов и подъездов, своевременному вывозу мусора, соблюдению расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники, в детские сады и школы. В 2019 году во всех 64 городских округах были созданы муниципальные центры управления регионом.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............