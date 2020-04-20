Расширен перечень товаров первой необходимости

Правительство расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства, сообщили в кабмине.

Данные наименования правительство внесло вместо ранее значившихся в перечне санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук.

28 марта правительство России в связи с распространением коронавируса нового типа утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, передает ТАСС.

На данный момент в него входят 24 категории товаров.