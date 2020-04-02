«АвтоВАЗ» попросил разрешения возобновить работу

«АвтоВАЗ» обратился к властям Самарской области с просьбой дать разрешение на возобновление работы в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Азаров в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что получает обращения от крупнейших трудовых коллективов, готовых к дополнительным ограничениям и соблюдению всех санитарных норм, чтобы у них была возможность работать.

«Такие поступают предложения, в том числе от крупнейшего трудового коллектива на территории Самарской области – коллектива «АвтоВАЗа», – приводит его слова «Интерфакс».

Уточняется, что решение по просьбе автопроизводителя пока не принято.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.

Путин сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. При необходимости дополнительных ограничений по работе системообразующих предприятий, регионы обязаны согласовывать решение с федеральным правительством, отметил президент. Кроме того, власти регионов должны согласовывать свои действия по борьбе с коронавирусом с Роспотребнадзором. Он поручил полпредам плотно контролировать работу регионов.

Также российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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