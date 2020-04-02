Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.

На 09.10 мск цена нефти этого сорта продолжила рост и торговалась на уровне 27,62 доллара за баррель, что на 11,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов, достигая в пике отметки в 27,88 доллара за баррель, передает ТАСС.

Стоимость нефти WTI выросла на 10% – до 22,32 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цены на нефть утром в четверг растут на 5-7%, отыгрывая снижение предыдущего торгового дня.

Накануне в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти после падения стоимости нефти Brent до минимума с ноября 2002 года на фоне провала переговоров ОПЕК+ и влияния коронавируса на мировую экономику.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.