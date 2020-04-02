В НАТО заявили о готовности защищать союзников в период коронавируса

Альянс готов защитить всех своих союзников от любой угрозы, в том числе во время кризиса, вызванного распространением коронавируса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.

Его попросили прокомментировать возможность того, что Россия воспользуется нынешней ситуацией с пандемией в Европе, чтобы укрепить свои позиции.

«Основная ответственность альянса заключается в том, чтобы гарантировать, что этот кризис в области здравоохранения не превратился в кризис безопасности, что никто не сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подорвать нашу безопасность», – передает ТАСС слова Столтенберга.

«По этой причине мы должны гарантировать, что организация поддерживает свою оперативную готовность. Мы должны четко дать понять, чтобы не было недопонимания или возможности для просчетов: НАТО готова защищать всех своих союзников от любой угрозы, в том числе во время кризиса COVID-19», – сказал он.

«И это именно то, что мы делаем: поддерживаем нашу способность действовать и выполняем все наши операции, чтобы гарантировать, что мы можем ответить на любой вызов», – добавил Столтенберг.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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