В украинском Днепре повредили объекты инфраструктуры

В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

Tекст: Вера Басилая

Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.