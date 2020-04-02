Трамп объявил о старте операции по борьбе с наркотиками в Западном полушарии

Вашингтон в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками, заявил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня США запускают масштабную операцию по борьбе с наркотиками в Западном полушарии <...>. В сотрудничестве с 22 странами Южное командование ВС США активизирует наблюдение, перехват и конфискацию поставок наркотиков», – приводит слова Трампа ТАСС.

По словам глав Белого дома, операция должна помешать наркокартелям «использовать пандемию [нового коронавируса], чтобы угрожать жизням американцев».

«Мы направляем дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты, катера береговой охраны», – заявил глава американской администрации.

На прошлой неделе Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других представителей властей Боливарианской Республики «в причастности к наркотерроризму», назначив за него награду в 15 млн долларов.

Москва призвала снять санкции с Каракаса, назвав эти ограничения в сложной экономической ситуации и пандемии коронавируса «орудием геноцида».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об идеологическом конфликте между США и Венесуэлой.

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