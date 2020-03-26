США обвинили Мадуро в наркоторговле и объявили за него награду в 15 млн долларов

Министерство юстиции США в четверг обнародовало обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны, утверждая, что они якобы причастны к наркоторговле. При этом за Мадурго объявили награду в 15 млн долларов.

«Сегодня госдепартамент США объявил ряд наград за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению венесуэльских граждан, в отношении которых министерство юстиции сегодня обнародовало обвинительные заключения за их роль в международном обороте наркотиков: Николас Мадуро Морос, Диосдадо Кабельо Рондон, Уго Карвахаль Барриос, Кливер Алькала Кордонес и Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадда», – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что за Мадуро власти США объявили награду в 15 млн долларов, а за остальных – по 10 млн долларов.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Ирану, в него внесли пять организаций и 15 человек.

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