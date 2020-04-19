Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Уровень смертности в России от коронавируса находится на очень низком уровне благодаря эффективному выявлению легких случаев заражения и своевременная подготовка медицинских учреждений, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

В интервью «Известиям» он отметил, что только 0,8% случаев заканчиваются смертью, передает РИА «Новости».

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех», – сказал специалист.

Он отметил, что нужно обращать внимание не на суммарное число случаев заражения коронавирусом, а на количество тяжелых случаев и летальных исходов.

Напомним, в России выявлено 36 тыс. 793 инфицированных коронавирусом, умерли 313 человек.

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