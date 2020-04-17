В США за сутки от коронавируса умерли свыше 4,5 тыс. человек

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом, в четверг число летальных исходов стало наибольшим с начала пандемии коронавируса, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Так, за 24 часа в Соединенных Штатах от COVID-19 умер 4 тыс. 591 человек. Соответствующие данные университет опубликовал в 20:00 по времени Восточного побережья США (03.00 мск) – в это время его эксперты ежедневно подводят итоги за минувшие сутки. Общее число жертв к тому моменту составляло 32 тыс. 916, передает ТАСС.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что показатели, зафиксированные в четверг, более чем на 2 тыс. превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне

К настоящему моменту в общей сложности из-за коронавируса в США умерли 33 268 человек. Заразились более 671 тыс. человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщал, число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах составило почти 654 тыс. человек, умерли 30 тыс. 998 человек.

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