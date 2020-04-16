Минфин при текущей цене нефти направит в экономику 2 трлн рублей из ФНБ

Министерство финансов направит в экономику около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния в 2020 году, если цены на нефть сохранятся на уровне 20 долларов за баррель, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году задействуем ресурсы ФНБ – при текущих ценах на нефть (20 долларов за баррель) направим в экономику около 2 трлн рублей», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 трлн рублей.

«Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики – не только нефтегазовом. Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета – мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников», – сказал Силуанов.

Министр отметил, что общий объем фискальной поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса оценивается в 6,5% ВВП.

«Предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП», – сказал Силуанов.

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, отметил министр, требует концентрации усилий на ключевых приоритетах: сдерживании распространения коронавируса и сглаживании негативных последствий.

«На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка) общим объемом около 2,8% ВВП», – сказал Силуанов.

Он добавил, что прямые выплаты малому и среднему бизнесу из расчета один МРОТ на занятого превысят 80 млрд рублей.

«Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь, 1 МРОТ на одного занятого, на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По нашим оценкам, такая программа поможет поддержать более 970 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, объем финансовой поддержки составит более 80 млрд рублей», – сказал министр.

Силуанов заметил, что направление дополнительных ресурсов является «серьезным подспорьем» для экономики, несмотря на масштабное падение доходов, передает ТАСС.

«Направление дополнительных ресурсов, несмотря на такое масштабное падение доходов, - это серьезное подспорье для экономики. Таким образом, бюджетная политика обеспечивает контрциклический импульс», – сказал Силуанов.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что более 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса.

Ранее был подсчитан объем «финансовой подушки» России.