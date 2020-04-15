Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса

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Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
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Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и панике в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Европейская медицина отказывается спасать стариков

Попасть в Европе в реанимацию сегодня может только практически здоровый человекФото: Cozzoli Carlo/IPA/ABACA/Reuters
Пандемия стремительно возвращает страны «золотого миллиарда» в настоящие Средние века. Речь не только о чудовищном качестве медицинской помощи, но и об этических нормах. Во многих странах официально объявлено, что в условиях перегрузки больниц старых и ослабленных пациентов реанимировать не будут. В других это делается неофициально. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
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Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
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Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
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              Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса

              15 апреля 2020, 17:12

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Подписано постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

              «Президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности. В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», – говорится в заявлении на сайте Собянина.

              Он отметил, что главной угрозой для малого и среднего бизнеса оказалось отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит.

              «Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности», – заявил мэр столицы.

              Он указал, что по новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности власти будут субсидировать ставку до 8%. Также со Сбербанком договорились о предоставлении отсрочки на полгода по уплате основной суммы долга. Аналогичные проекты будут готовить и с другими банками.

              «Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы», – сказал Собянин.

              Он добавил, что третий пакет поддержки бизнес включает ряд мер, дополняющий и расширяющий первый и второй пакеты. В частности, речь идет об отсрочке до 31 декабря уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, которую получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

              Также арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года, если ставки аренды снизятся не менее, чем на 50%.

              «Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела», – сообщил мэр

              По словам Собянина, строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет. Кроме того, еще около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города, и чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года.

              «Будем и дальше, находясь в диалоге с бизнесом, предпринимателями, вырабатывать меры поддержки экономики. В первую очередь, нацеленные на сохранение и поддержание рабочих мест», – сообщил Собянин.

              Ранее заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что власти столицы временно отказались от запланированной еще в декабре закупки на 13 млрд рублей для проведения благоустройства.

              Он также сообщил, что на предложенные меры поддержки бизнеса в Москве уже направлено более 25 млрд рублей, на региональную выплату потерявшим работу – более 7 млрд рублей.


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