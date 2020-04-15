Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса

Подписано постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности. В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», – говорится в заявлении на сайте Собянина.

Он отметил, что главной угрозой для малого и среднего бизнеса оказалось отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит.

«Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности», – заявил мэр столицы.

Он указал, что по новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности власти будут субсидировать ставку до 8%. Также со Сбербанком договорились о предоставлении отсрочки на полгода по уплате основной суммы долга. Аналогичные проекты будут готовить и с другими банками.

«Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы», – сказал Собянин.

Он добавил, что третий пакет поддержки бизнес включает ряд мер, дополняющий и расширяющий первый и второй пакеты. В частности, речь идет об отсрочке до 31 декабря уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, которую получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Также арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года, если ставки аренды снизятся не менее, чем на 50%.

«Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела», – сообщил мэр

По словам Собянина, строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет. Кроме того, еще около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города, и чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года.

«Будем и дальше, находясь в диалоге с бизнесом, предпринимателями, вырабатывать меры поддержки экономики. В первую очередь, нацеленные на сохранение и поддержание рабочих мест», – сообщил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что власти столицы временно отказались от запланированной еще в декабре закупки на 13 млрд рублей для проведения благоустройства.

Он также сообщил, что на предложенные меры поддержки бизнеса в Москве уже направлено более 25 млрд рублей, на региональную выплату потерявшим работу – более 7 млрд рублей.