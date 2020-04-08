Подсчитан объем «финансовой подушки» России

Накопленные ликвидные активы России по состоянию на 1 марта составляли почти 18 трлн рублей, подсчитали СМИ.

Издание РБК со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ) сообщает, что данная сумма складывается из депозитов федеральных органов власти (15,3 трлн рублей) и активов региональных правительств (2,4 трлн).

Таким образом, общая сумма составляет не менее 17,7 трлн рублей.

Накопленная ликвидность включает, в основном, валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Минфин успел приобрести в начале года при ценах на нефть свыше 42,2 доллара США за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов.

Напомним, замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В четверг, 9 апреля, состоится новая встреча ОПЕК+. Сообщалось о возможном радикальном сокращении добычи нефти.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад.